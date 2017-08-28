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Akşener'in yeni oluşumunda ilk çatlak!

Giriş Tarihi: 28.8.2017 11:44
Akşener'in yeni oluşumunda ilk çatlak!

tarafından desteklendiği iddia edilen ’in kuracağı partide ilk çatlak. ’de parti içi mücadelede Meral Akşener ile birlikte hareket eden Sinan Oğan, Meral Akşener’in kuracağı partiye katılmayacağını açıkladı. Koray Aydın’dan sonra Meral Akşener ile birlikte hareket etmesine kesin gözüyle bakılan Sinan Oğan’ın bu açıklaması yeni oluşumda şok etkisi yarattı.

"'i arkasında var" şeklinde açıklamasından sonra Meral Akşener ile birlikte hareket etme kararı alan Koray Aydın'dan sonra Akşener ile birlikte hareket etmesine kesin gözüyle bakılan Sinan Oğan'dan bugün şok bir açıklama geldi.

BU OLUŞUMDA YER ALMAM SÖZ KONUSU OLAMAZ

Sözcü'den ye konuşan Oğan, Akşener ve ona destek veren Ümit Özdağ ve Koray Aydın'ın kuracağı partiye başarılar dilediğini kaydetti ve bu oluşumda yer almayacağını açıkladı

Kendisinin çatısında kalmaya devam edeceğini vurgulayan Oğan, MHP'de devam kararı aldığını açıkladı:

Oğan şunları söyledi: "Şu an partinin vitrininde yer alan ilk üç isim bizim geçmişte beraber MHP Genel Başkanlık mücadelesi verdiğimiz arkadaşlarımız. Kendilerine başarılar diliyorum… Başka bir siyasi oluşumu desteklemem zaten söz konusu olamaz. Yeni parti kuran arkadaşlarımız, Türkiye'nin önüne bir seçenek sunduklarını söylüyorlar. Eğer başarırlarsa bu seçeneklerden birisi olur. "

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Akşener'in yeni oluşumunda ilk çatlak!
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