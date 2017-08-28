Akşener'in yeni oluşumunda ilk çatlak!

"Meral Akşener'i arkasında FETÖ var" şeklinde açıklamasından sonra Meral Akşener ile birlikte hareket etme kararı alan Koray Aydın'dan sonra Akşener ile birlikte hareket etmesine kesin gözüyle bakılan Sinan Oğan'dan bugün şok bir açıklama geldi.

BU OLUŞUMDA YER ALMAM SÖZ KONUSU OLAMAZ

Sözcü'den ye konuşan Oğan, Akşener ve ona destek veren Ümit Özdağ ve Koray Aydın'ın kuracağı partiye başarılar dilediğini kaydetti ve bu oluşumda yer almayacağını açıkladı

Kendisinin MHP çatısında kalmaya devam edeceğini vurgulayan Oğan, MHP'de devam kararı aldığını açıkladı:

Oğan şunları söyledi: "Şu an partinin vitrininde yer alan ilk üç isim bizim geçmişte beraber MHP Genel Başkanlık mücadelesi verdiğimiz arkadaşlarımız. Kendilerine başarılar diliyorum… Başka bir siyasi oluşumu desteklemem zaten söz konusu olamaz. Yeni parti kuran arkadaşlarımız, Türkiye'nin önüne bir seçenek sunduklarını söylüyorlar. Eğer başarırlarsa bu seçeneklerden birisi olur. "