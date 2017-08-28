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Ankara'da kritik zirve

Giriş Tarihi: 28.8.2017 15:28 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 15:33
Ankara'da kritik zirve

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı resmi törenle karşıladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye ile dost ve kardeş Filistin devleti arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca Filistinliler arası uzlaşı ve barış sürecinin canlandırılması konuları üzerinde durulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

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Ankara'da kritik zirve
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