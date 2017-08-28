Çanakkale'de 112 yabancı uyruklu yakalandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "drone" destekli çalışmaları kapsamında bir grubun Koruoba sahiline geldiğini belirledi.

Ekiplerin, söz konusu bölgeye düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Gambia, Senegal, Mali, Somali, Kongo, Küba ve Angola uyruklu 112 kişi yakalandı.

Uzun süredir aç ve susuz oldukları belirlenen yabancı uyruklulara, yiyecek ve içecek yardımında bulunuldu.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.