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'de 112 yabancı uyruklu yakalandı

Giriş Tarihi: 28.8.2017 11:03 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 11:08
Çanakkale'de 112 yabancı uyruklu yakalandı

'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 112 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "drone" destekli çalışmaları kapsamında bir grubun Koruoba sahiline geldiğini belirledi.

Ekiplerin, söz konusu bölgeye düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Gambia, Senegal, Mali, Somali, Kongo, Küba ve Angola uyruklu yakalandı.

Uzun süredir aç ve susuz oldukları belirlenen yabancı uyruklulara, yiyecek ve içecek yardımında bulunuldu.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Çanakkale'de 112 yabancı uyruklu yakalandı
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