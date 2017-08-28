Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve Külliye detayını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak yayında 'Cumhurbaşkanı ile 3. Yıl Özel Yayını'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Külliye'den bir oda istediği yönündeki iddiaya cevap verdi. Erdoğan Putin'in Külliye'yi görünce "Büyük devlet olamanın işareti bu eserdir" dediğini kaydetti.

Erdoğan, Putin ile Külliye'de çektirdiği fotoğraf üzerine açıklama yaparken şunları sçyledi: "Orada ben Sayın Putin'e büyük devlet olmanın gereği olan Külliye'mizi gösteriyorum. Kremlin Sarayı'nı biliyorsunuz. O da büyük bir devlet olmanın işaretidir. İçinde kaybolursunuz öyle bir yer. Biz Külliye'yi yaptık ana muhalefetin başındaki zat bunu hazmedemedi."