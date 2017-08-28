Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail yönetiminin, iki devletli çözüm ihtimalinin altını oyan bu işgal teşebbüslerine artık bir son vermesi gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"KUDÜS'ÜN ÇATIŞMA VE GÖZYAŞIYLA GÜNDEME GELMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Erdoğan, "Dört asır boyunca Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya hizmet etme şerefine nail olmuş bir ülke olarak bu mukaddes şehrin asla çatışma, kan ve gözyaşı ile gündeme gelmesini istemiyoruz. Bölgede kalıcı barış ve huzurun yolu bellidir. Bu yol, 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasıdır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin mesajı

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM, ULUSLARARASI TOPLUMUN TARİHİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"İki devletli çözüm, aynı zamanda uluslararası toplumun Filistin halkına karşı tarihi bir yükümlülüğüdür." dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Soruna çözüm bulunması, barışın sağlanması sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, aynı zamanda İsraillilerin de hayrınadır. Son hadiselerde de gördüğümüz gibi gerilimi tırmandırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Türkiye olarak her zaman barış sürecini canlandırmaya yönelik çabalara destek verdik, vermeye de hazırız. Burada başarının anahtarının Filistinlilerin hak ve hukukunun korunmasından geçtiğinin de bilinmesi gerekiyor."