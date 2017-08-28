Darbeci general finansör çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast
girişimi davasında yargılanan, ifadesinde sürekli "Ben FETÖ'cü değilim, bu benim karakterime uygun değil" diyen eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in, FETÖ'yle kripto ilişkilerini MASAK
raporu gözler önüne serdi. Türkiye'nin Mali Suçları Araştırma Birimi'nin (MASAK) yaptığı araştırmada Sönmezateş'in, FETÖ elebaşısının firari avukatı Nurullah Albayrak
'la para ilişkisi içinde olduğu ortaya çıktı. Sönmezateş'in Albayrak'a 5 bin lira gönderdiği belirtildi. Sönmezateş'in, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde, komutanlığın milyonlarca TL'lik alımlarını, Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamlardan Kemal Batmaz
'ın da çalıştığı FETÖ şirketlerinden yaptığı ortaya çıktı. Buna göre Kemal Batmaz'ın çalıştığı FETÖ şirketlerinden olan ve kayyum atanan yazılım şirketine Nisan 2014 ile Temmuz 2016 arasında toplam 7 milyon 62 bin 851 TL'lik para akışı oldu. Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı
'nın, 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce, yine aynı şirkete 1 milyon 712 bin 109 lira aktardığı da tespit edildi. Sönmezateş'in yine görevli olduğu sırada Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı, FETÖ'nün başka bir şirketine 2015- 2016 yıllarında toplam 6 milyon 363 bin 92 lira para akışında bulundu.