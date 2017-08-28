Erdoğan'dan şehitlikteki rezalete sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevinin 3. yılında, Oğuz Haksever'in sunumunu yaptığı özel yayında soruları yanıtladı. Erdoğan, Çanakkale'deki şehitlikte içki içen CHP'lilere tepki gösterdi.

Malazgirt'teki gençleri örnek veren Erdoğan, ''Bizim gennçlerimiz Çanakkale'deki şehitlikte votka içen gençlik değildir. İşte bizim farkımız budur'' dedi.

En önemli hayal Malazgirt'teydik bu hafta. Biz ne dedik devamlı 2071 dedik. Şimdi 3 yaşındaki çocuklarımız inşallah 2071'de nereye varacak ona baktığımızda önümüze çıkan şey çok önemli. O zaman onlar yaklaşık 60 yaşına varacak. Ama oraya kadar bu 3 yaşındaki yavrular bu hikayeyi yazacak ve hayata tatbik edecek. Seçilme yaşını 18'e indirdik niye indirdik gencine güvenmeyen geleceği inşa edemez. Seçme hakkı veriyorsun seçilme hakkı vermiyorsun. Zor olan seçmektir. Zor olanı veriyorsun da kolay olanı neden vermiyorsun? 18-25 yaş arası gençler bunlarla iftihar edeceğiz. Bu millet aslında Fatih Sultan Mehmed ile bunun en güzel örneğini vermiş.

Geleceğin Türkiye'sini buna göre hazırlamalıyız. Ben gençliğimize güveniyor inanıyorum. Malazgirt'te o yakıcı güneşin altında 50 bini aşkın genç vardı. O gençler bir aşkla heyecanla geldiler. Onlar bir grup Çanakkale'ye gidenler gibi değildi. Onlar sözde 'Adalet Kurultay'ı derken şehit cenazelerinin olduğu yerde votka mı şarap mı içersiniz derlerken bizim gençliğimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dedi.