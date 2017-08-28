Erdoğan'dan üçüncü yıla özel anlamlı tweet

Türkiye'nin halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün itibarıyla görevinin 'üçüncü' yılını tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden dikkati çeken bir mesaj paylaşıldı. Erdoğan'ın 3 yıl önce gerçekleştirilen devir-teslim töreninde söylediği ifadeler yeniden yayınlandı.

"ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÖTE İNSAN"

Erdoğan söz konusu açıklamasında, "Bizim için etnik kökenlerden, dillerden, petrolden, enerji kaynaklarından öte insan vardır, can vardır" ifadelerini kullanmıştı.

3 YIL ÖNCE BUGÜN

Erdoğan, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören 2007'deki anayasa değişikliğinin ardından, Türkiye'nin doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de 12. Cumhurbaşkanı olarak 28 Ağustos 2014'te göreve başladı.

Türkiye'de 10 Ağustos 2014'de Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi ile yeni bir dönem başladı. Seçim Erdoğan'ın ilk turda cumhurbaşkanı seçilmesiyle sonlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül tarafından devir teslim için resmî törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül'e Devlet Şeref Madalyası ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu takdim etti.

#BİRLİKTE3YIL PAYLAŞIMI

#Birlikte3Yıl etiketiyle paylaşılan tweetin yanı sıra binlerce kullanıcı da Erdoğan'ın 3 yılı için anlamlı tweetler atıyor.

Erdoğan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören 2007'deki Anayasa değişikliğinin ardından, Türkiye'nin doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı ve Türkiye'nin de 12. Cumhurbaşkanı olarak 28 Ağustos 2014'te göreve başlamıştı.