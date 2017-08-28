Harp Okulu öğrencilerini Pensilvanya’ya götürdüler

15 Temmuz
Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ destekçi ve üyelerinin yargılanması için yürütülen soruşturmalarda çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturmada İrfan kod adlı Kara Harp Okulu
imamının, öğrencileri gezi bahanesiyle Pensilvanya'ya götürüp FETÖ liderinin elini öptürdüğü ve öğrencilerin Hakan Şükür
ve Ekrem Dumanlı
'yla namaz kıldıkları ortaya çıktı. 12 Kara Harp Okulu öğrencisi hakkında hazırlanan iddianamede, okulda yüzbaşı rütbesiyle görev yapan bazı askerlerin ifadelerine yer verildi. Üsteğmen M.Y. ve Y.K., 2012'de teğmen mezuniyet törenlerinden sonra ABD'ye, kültürel ve turistik amaçlı bir gezi düzenlendiğini, yaklaşık 40 kişinin katıldığı bu gezide, Üsteğmen Gökhan A. ve Fatih H.'nin geziden önce İstanbul Eyüp'te örgüt imamı İrfan kod adlı kişiyle bulaştıklarını anlattı. "İrfan kod adli örgüt mensubunun Gökhan A. ve Fatih H.'ye 3'erli grup oluşturup FETÖ elebaşısıyla görüşme emri verdiğini söyleyen üsteğmen öğrenciler, "Gökhan Üsteğmen, İrfan kod adlı şahsa gezide kamptan ayrılmanın zor olacağını söyledi. Fakat örgüt imamı, Üsteğmenin sözünü keserek, 'Akrabalarınız olduğunu söyleyin, izin alırsınız" dedi.
ŞÜKÜR VE DUMANLI'YLA NAMAZ
Üsteğmen öğrenci Y.K. ise, "4 Ekim 2012'de ABD'ye gittik. Burada bizi 3'erli gruplara ayırdılar. Bizi beyaz bir Jeep marka araçla New Jersey
'den 3,5 saatlik bir araç yolculuğuyla Pensilvanya'ya götürdüler. Gülen'in konutunu ziyaret ettik. Sabaha kadar Gülen'in kitabını okuyarak dua ettik. Öğlen namazını Hakan Şükür ve Ekrem Dumanlı'yla birlikte kıldık. Namaz sonrası Gülen'in eli öptürüldü. Ardından komutanımız bize Gülen adına 1 dolar verdi" şeklinde ifade verdi.