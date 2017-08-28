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Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş 30 Ağustos'ta başlıyor

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 28.8.2017 12:38
Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş 30 Ağustos'ta başlıyor

tati·li· nedeniyle otoyollar i·le ve Fati·h Sultan Mehmet Köprüsü'nde ücretsiz geçişler, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 00.00'da başlayacak.

tati·li· nedeniyle otoyollar i·le ve Fati·h Sultan Mehmet Köprüsü'nde ücretsiz geçişler, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 00.00'da başlayacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tati·li· nedeniyle 30 Ağustos Çarşamba günü saat 00.00'dan 5 Eylül Salı günü saat 07.00'a kadar otoyollar i·le 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fati·h Sultan Mehmet Köprüsü geçi·şleri· ücretsiz olacak.

Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Seli·m Köprüsü ile Avrasya Tüneli· geçişleri ise ücretli olacak.

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Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş 30 Ağustos'ta başlıyor
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