Külliye’de millet ile el ele geçen 3 yıl

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören 2007'deki anayasa değişikliğinin ardından, Türkiye'nin doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de 12. Cumhurbaşkanı olarak 28 Ağustos 2014'te göreve başladı. FETÖ'nün, 17/25 Aralık 2013'teki "hukuk ve polis" darbe girişimiyle cumhurbaşkanlığının önü kesilmeye çalışılan Erdoğan, aynı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) üniformalı militanlarınca 2016'daki "kanlı" darbeyle etkisiz hale getirilmek istenmişti. Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te bulunduğu otele de FETÖ'cü teröristler tarafından operasyon düzenlemişti. Erdoğan, otelden bir canlı yayına bağlanıp, Türk halkını darbecilere karşı meydanlara davet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen ve darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasını sağlayan vatandaşlar, 10 Ağustos 2016'ya kadar aynı meydanlarda "demokrasi nöbeti" tuttu. Erdoğan, nöbetin sonlandırılmasına ilişkin konuşmasında vatandaşlara, "Allah, ülkemizi ve milletimizi ilelebet korusun diyorum ve şimdi artık virgülü atıyoruz ve bu demokrasi nöbetlerine artık ara veriyoruz. Ama ruh dünyamızdan, gönül dünyamızdan bu nöbetleri çıkarmayacağız" ifadesini kullandı.
5 MİLYON YENİKAPI'DA
15 Temmuz
darbe girişiminin ardından siyasi partilere yönelik birlik ve beraberlik çağrısı yapan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kendisinin başkanlığında, AK Parti
Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla bir toplantı düzenledi. Erdoğan, bu toplantının ardından darbeye karşı demokrasi nöbeti tutan vatandaşları da "Demokrasi nöbetini taçlandırmak üzere" Yenikapı'da büyük mitinge davet etti. AK Parti, CHP ve MHP Genel Başkanlarının da davet edildiği "Demokrasi ve Şehitler Mitingi", 7 Ağustos 2016'da yaklaşık 5 milyon vatandaş ve liderlerin katılımıyla yapıldı. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından geçen bir yılda Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ile gazileri yalnız bırakmayıp gittiği şehirlerde ziyaret etti.
YENİDEN AK PARTİ GENEL BAŞKANI OLDU
Türkiye, 16 Nisan 2017'de "tarihi" bir halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. Halk oylamasından çıkan yüzde 51.41 oranındaki "evet" oyuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Erdoğan, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu. AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bin 414 oyla geçerli oyların tamamını alan Erdoğan, 998 gün sonra kurucusu olduğu partiye yeniden genel başkan oldu. Erdoğan, böylece anayasa değişikliği halk oylamasının ardından, kurucusu olduğu AK Parti'nin genel başkanlığı görevine ikinci kez seçildi.