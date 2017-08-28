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Kurban ramı saat kaçta? İşte - 81 il -

Giriş Tarihi: 28.8.2017 11:08
Kurban Bayramı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri - 81 il -

İslam alemi için büyük önem taşıyan mübarek Kurban ramı'nın ilk günü 1 Eylül Cuma gününe denk geliyor. sabah.com.tr olarak ni sizler için hazırladık. Bayram namazına kalkacak vatandaşlar, ? ? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte 81 ilin tamamının bayram namaz saatlerini bulabileceğiniz haberimiz...

Kurban ramı için sayılı gün kaldı, hazırlıklar hız kazandı. Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği ve hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı bu yıl eylül ayı içerisinde idrak edilecek. Kurban Bayramı için hazırlıklar süratle devam ederken bayram namazı saatleri de açıklandı. İşte ? ? ? ? İzmir bayram namazı saat kaçta?

İşte Türkiye'de il il bayram namazı vakitleri:

Adana: 06:48
Adıyaman: 06:36
Afyon: 07:06
Ağrı: 06:16
Amasya: 06:44
Ankara: 06:56
Antalya: 07:07
Artvin: 06:20
Aydın: 07:17
Balıkesir: 07:16
Bilecik: 07:07
Bingöl: 06:26
Bitlis: 06:20
Bolu: 07:01
Burdur: 07:08
Bursa: 07:11
Çanakkale: 07:22
Çankırı: 06:53
Çorum: 06:47
Denizli: 07:13
Diyarbakır: 06:28
Edirne: 07:20
Elazığ: 06:31
Erzincan: 06:30
Erzurum: 06:22
Eskişehir: 07:06
Gaziantep: 06:40
Giresun: 06:33:00
Gümüşhane: 06:29
Hakkari: 06:14
Hatay: 06:45
Isparta: 07:07
Mersin: 06:51:
İstanbul: 07:11
İzmir: 07:20
Kars: 06:15
Kastamonu: 06:52
Kayseri: 06:46
Kırklareli: 07:18
Kırşehir: 06:51
Kocaeli: 07:07
Konya: 06:59
Kütahya: 07:08
Malatya: 06:35
Manisa: 07:19
Kahramanmaraş: 06:41
Mardin: 06:26
Muğla: 07:16
Muş: 06:22
Nevşehir: 06:49
Niğde: 06:50
Ordu: 06:35
Rize: 06:25
Sakarya: 07:05
Samsun: 06:41
Siirt: 06:21:
Sinop: 06:46
Sivas: 06:40
Tekirdağ: 07:17
Tokat: 06:41
Trabzon: 06:28
Tunceli: 06:30
Şanlıurfa: 06:34
Uşak: 07:11
Van: 07:11
Yozgat: 06:48
Zonguldak: 06:59
Aksaray: 06:52
Bayburt: 06:26
Karaman: 06:56
Kırıkkale: 06:54
Batman: 06:24
Şırnak: 06:19
Bartın: 06:57
Ardahan: 06:16
Iğdır: 06:11
Yalova: 07:10
Karabük: 06:56
Kilis: 06:41
Osmaniye: 06:44
Düzce: 07:02

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Kurban Bayramı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri - 81 il -
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