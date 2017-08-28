Kuyruklu yalan

CHP'nin sözcüsü Bülent Tezcan
'ın şimdiye kadar açıkladığı sözde belgelerdeki bilgilerin hiçbiri doğru çıkmadı. Tezcan "Adil Öksüz
" yalanıyla birlikte 3 aylık görev süresinde 3'üncü yalanına imza attı.
SON YALANI 'ÖKSÜZ' OLDU
Önceki gün (26 Ağustos) "Adil Öksüz darbeden sonra meydan meydan Türkiye'yi dolaşmış" manşetiyle çıkan Sözcü, Tezcan'ın verdiği belgelere dayanarak Öksüz'ün, kalkışmadan 3 gün sonra Ankara'dan İstanbul'a, 13 gün sonra ise Elazığ'dan, Ankara'ya ardından da İzmir'e uçtuğunu iddia etmişti. FETÖ'cü Adil Öksüz'ün; Kahramanmaraş ili Andırın ilçesine kayıtlı olduğu ve TC Kimlik numarasının 49162560564 olduğu öğrenilirken, gazetenin adını verdiği vatandaşın Bingöl nüfusuna kayıtlı 219464744xx TC kimlik numaralı Manisa'nın Salihli ilçesinde sebze meyve halinde toptancılık yapan Adil Öksüz olduğu ortaya çıkmıştı.
"YARGIYA TALİMAT" YALANI
Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşü devam ederken Gerede'de düzenlenen MYK'nın ardından açıklama yapan Tezcan, "belge" ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği aracılığıyla yargıya talimat verdiğini savunmuştu. Tezcan'ın "belgeli" diye açıkladığı bu yalanında ise gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Tezcan'ın kamuoyunu yanıltmak için sunduğu dilekçenin, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği bir suç duyurusu dilekçesi olduğu öğrenildi.
KURUMLARI BİLE BİLMİYOR
CHP Sözcüsü Tezcan'ın başka bir yalanı yine MYK toplantısının ardından geldi. Bir mahkeme dosyasından alınan "belge"yi gösteren Tezcan, devlet içinde yeni bir 'istihbarat örgütü' kurulduğunu ve bunun da isminin "Başkanlık Ulusal Güvenlik Birimi" olduğunu söyledi. Tezcan'ın bu yalanı da kısa sürede çürütüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü, Tezcan'ın anlattığı bu yalandaki "Başkanlık Ulusal Güvenlik" ibaresinin 12 Mayıs 2016 kurulan "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü"nün kısaltması olduğunu belirtti.
YALANDA ISRAR EDİYORLAR
Skandal
"Adil Öksüz" haberi yalan çıkan Sözcü gazetesi ve iddia sahibi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan yalanda ısrar etmeye devam ediyor.
Sözcü'nün 27 Ağustos tarihli birinci sayfası.
YALANI SAVUNUYORLAR
Özür dilemek bir tarafa, "Öksüz" iddiasında ısrar eden Tezcan, pişkinlikte sınırları zorladı. Partisinin Çanakkale'deki 'Adalet Kurultayı'nın kampında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına tepki gösteren Tezcan, "vatandaş Öksüz" üzerinden bu kez de benzer belgeler paylaşarak yalanının arkasında durmaya çalıştı. Manşetten verdiği haberi yalan çıkınca topu Tezcan'a atan Sözcü gazetesi de "Tezcan, Öksüz iddiasında ısrarlı" başlığıyla adeta okurlarıyla alay etti. Haberin sahibi Saygı Öztürk de gazetecilik etik kurallarını çiğneyerek köşesinde yalan haberin arkasında durmaya devam etti. Gazetenin önceki gün çıkan haberine aynı gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yalanlama gelmiş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, THY de benzer açıklamalar yaparak haberi yalanlamıştı.