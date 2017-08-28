Milli sporcu soyadını değiştirdi

Diyarbakır'da yaşayan, görme engelliler halter şampiyonası Avrupa birinciliği ve dünya ikinciliği bulunan milli sporcu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından duyduğu rahatsızlık nedeniyle "Gülen" soyadını "Erdoğan" olarak değiştirdi.

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 2006 yılında mücadele ettiği Avrupa Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda birincilik, 2007'de Brezilya'da düzenlenen şampiyonada da dünya ikinciliği elde eden milli sporcu Mehmet Emin Erdoğan (36), AA muhabirine, soyadını değiştirme gerekçesini anlattı.

"FETÖ, ÜLKEMİZE KURŞUN SIKTI"

Erdoğan, Fetullah Gülen'in elebaşı olduğu Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde birçok vatandaşın şehit edildiğini hatırlattı. Erdoğan, terör örgütü elebaşı Gülen'in ülkeye verdiği zararın zaman içerisinde ortaya çıktığını söyleyerek, "Milleti din, eğitim, Kur'an-ı Kerim, İslam adına kandırdı. Darbe girişiminde foyası meydana çıktı. Meclisimize, milletimize, bu cani, terörist başının böyle bir girişimde bulunması hiç kimsenin aklına gelmezdi. Ülkemize kurşun sıktı." dedi.

Erdoğan, darbe girişiminin ardından "Gülen" soyadından dolayı eşi ve çocuklarıyla büyük bir rahatsızlık duyduklarını vurguladı.

"TERÖRİST BAŞIYLA AYNI SOYADI TAŞIDIĞIM İÇİN UTANIYORDUM"

Çocuklarının, "Baba, terörist başıyla aynı soyadı taşıyoruz, biz de mi kötüyüz?" dediklerini aktaran Erdoğan, gittikleri bazı ortamlarda da soyadının konu edilmesinin kendisini üzdüğünü kaydetti. Terörist başıyla yakınlığının bulunmadığına işaret eden Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkemize sıkılan kurşunlar ve 250 şehidimizin olduğu bir yerde espiri bile beni derinden üzüyordu. Terörist başıyla aynı soyadı taşıdığım için utanıyordum, bahsi geçtiğinde adeta başımdan kaynar su dökülüyordu." ifadelerini kullandı.

"GÜLEN SOYADINI TAŞIMAK OMUZLARIMDA BİR YÜKTÜ"

"Gülen" soyadını taşımaktan dolayı sanki omuzlarında büyük bir yük olduğunu ve eşiyle aldıkları karar sonucunda mahkemeye başvurduklarını dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Mahkeme sonuçlandıktan sonra soyadı Erdoğan yazılı yeni kimliğimizi aldığımızda ailece çok mutlu olduk. O gün evde kutlama yaptık. Sanki yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. Elhamdulillah, 'Erdoğan' soyadını aldık. Vatansever liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın soy ismini taşımaktan gurur duyuyorum. Böyle bir liderle anılmak, soyadını almaktan gurur duyuyoruz. Biz onun yolunda gidiyoruz. Allah ona uzun ömür versin. Gerçekten dünya liderlerinden biridir, ülkemiz için yaptıkları ortadadır. Onunla gurur duyuyoruz. Sağ olsun, var olsun, Allah ondan razı olsun."

ANNESİ VE KARDEŞLERİ DE BAŞVURDU

Soyadı değişikliğinin yakınlarını da sevindirdiğini işaret eden Erdoğan, "Değiştirdikten sonra kardeşlerim ve annem 'Siz niye bunu gizliden yaptınız? Biz de yapacaktık' diye sitem ettiler. Şu anda onlar da değişiklik için müracaat ettiler. Allah'a çok şükür. Bu gidişle aileyi bu yükten kurtaracağız inşallah. Bundan sonra rahat bir uyku çekebilirim." sözlerine yer verdi.

"ÜLKEM İÇİN CANIMI SEVE SEVE FEDA EDERİM"

Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağının göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Eğer yarın bir FETÖ darbe girişimi olacak deseler, ülkem için gözümü kırpmadan canımı seve seve feda ederim. Dolayısıyla böyle hainleri ülkemizde görmek istemiyoruz. Defolup ABD'ye, Almanya'ya gitsinler. Bizim ülkemiz bize yeter. Biz kendi ülkemizle gurur duyuyoruz. Allah'a çok şükür, devletimizin, hükümetimiz gidişatı çok güzel. Bu tür hainleri de barındırmak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.