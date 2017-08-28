Şehitlikte âlem yaptılar!

Çanakkale'ye "Adalet Çalıştayı" için giden CHP'liler, Eceabat bölgesindeki şehitlikte içki sofrası kurdu, müzik eşliğinde oyun oynadı. Skandal görüntüler ise CHP'lilerin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesaplarından paylaşıldı.

Skandala tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, şehitlikte böyle bir manzaranın ortaya çıkmasının son derece üzücü olduğunu belirterek, "Milletin değerlerine bu kadar sırt çeviren bir muhalefet olabilir mi!? Aklınızı başınıza alın, kendinize çekidüzen verin. Bu hal, hal değil!" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise alkol alan 3 kişinin kamp alanından çıkarıldığını ve girişlerinin yasaklandığını, partiden de ihraç edileceklerini söyledi. Bu arada kurultayın ikinci gününde düzenlenen 'inançta adalet' paneli de skandal açıklamalara sahne oldu. Agos gazetesi yazarı Pakrat Estukyan, "Dinler bölücüdür, ayrıştırıcıdır" ifadesini kullandı. SABAH