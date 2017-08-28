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: Jandarmadan uyuşturucu baskını

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

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Giriş Tarihi: 28.8.2017 10:00 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 10:19
Son dakika: Jandarmadan uyuşturucu baskını

haberi... İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca ve Sarıyer’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına alırken kilolarca uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalanan şüphelinin bahçesine ektiği kenevir tohumlarını internetten sipariş ettiği öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, ve Sarıyer ilçelerinde bir ev ve bir iş yerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlar sonucunda, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yaklaşık 20 kilo sentetik karışımlı esrar türevi olan skunk, 1 adet hassas terazi ile çok miktarda paketlemede kullanılan folyo ele geçirildi.

İNTERNETTEN SİPARİŞ

Sarıyer'deki uyuşturucu baskınında, S.A. isimli şahsın ev müştemilatında bahçenin çeşitli yerlerine ekilmiş çok sayıda kök kenevir bitkisi, kenevir tohumları ve kubar esrar ile 1 adet hassas tartı ve içiminde kullanılan aparatlar bulundu. Şüpheli şahsın, kenevir tohumlarını bir internet sitesinden her bir poşeti 20 Euro'ya sipariş ettiği belirlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken söz konusu yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olan kişiler ile ilgili derinlemesine soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Jandarmadan uyuşturucu baskını
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