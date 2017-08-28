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nakil sonuçları açıklandı! TEOG 2017 2. nakil sonuçları e-okul sorgulama...

Giriş Tarihi: 28.8.2017 08:56 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 09:22
TEOG nakil sonuçları açıklandı! TEOG 2017 2. nakil sonuçları e-okul sorgulama...

2017 2. nakil sonuçları açıklandı! Binlerce öğrenci ve onların velileri de nın açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyordu. Peki TEOG nakil sonuçları nasıl sorgulanacak?

Binlerce öğrenci ve onların velileri 2017 nakil sonuçlarının açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyordu. Bilindiği gibi birinci nakil sonuçları açıklanmıştı. nasıl sorgulanacak?

TEOG NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

tarafından yapılan son duyuruya göre bugün saat 09.00'da www..gov.tr üzerinden erişime açılacak.

İşte o duyuru:

TEOG 3. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

28 Ağustos saat 09.00 itibari ile açıklanacak olan 2. nakil sonuçlarının ardından 3. nakil sonuçları da başlayacak. Yerleştirmeye Esas 2. 6 Eylül 2017 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

TEOG 3. nakil sonuçları ise 8 Eylül tarihinde erişime açılacak.

E-OKUL SONUÇ SORGULAMA

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TEOG nakil sonuçları açıklandı! TEOG 2017 2. nakil sonuçları e-okul sorgulama...
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