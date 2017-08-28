TEOG nakil sonuçları açıklandı! TEOG 2017 2. nakil sonuçları e-okul sorgulama...

Binlerce öğrenci ve onların velileri 2017 TEOG nakil sonuçlarının açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyordu. Bilindiği gibi birinci nakil sonuçları açıklanmıştı. TEOG nakil sonuçları nasıl sorgulanacak?

TEOG NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruya göre TEOG 2. nakil sonuçları bugün saat 09.00'da www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

İşte o duyuru:

TEOG 3. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

28 Ağustos saat 09.00 itibari ile açıklanacak olan 2. nakil sonuçlarının ardından 3. nakil sonuçları da başlayacak. Yerleştirmeye Esas 2. Nakil başvuruları 6 Eylül 2017 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

TEOG 3. nakil sonuçları ise 8 Eylül tarihinde erişime açılacak.

E-OKUL SONUÇ SORGULAMA