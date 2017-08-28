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, 'Bu kadın başımı belaya sokacak’ demiş

Giriş Tarihi: 28.8.2017 07:12 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 07:14
Vatan Şaşmaz, 'Bu kadın başımı belaya sokacak’ demiş

'ın öldürülmesine ilişkin en önemli iddia organizatör 'tan geldi. Delibaş, Vatan Şaşmaz'ın, hakkında "Başımı belaya sokacak" dediğini iddia etti.

'la birçok organizasyonda birlikte çalışan , dün akşam katıldığı televizyon programında önemli açıklamalara bulundu.

Delibaş, "Sanıyorum 2015'ten önce bununla bir gönül birlikteliği vardı. Evlendikten sonra Vatan'ı sürekli rahatsız ediyordu. Bir gün sert bir telefon görüşmesi yaptı. Vatan nedir dedim, 'Ağabey sorma bu kadın benim başımı belaya sokacak' dedi. Bu kadın Vatan'ı rahatsız ediyordu." açıklamasında bulundu.

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Vatan Şaşmaz, 'Bu kadın başımı belaya sokacak’ demiş
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