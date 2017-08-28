Vatan Şaşmaz, 'Bu kadın başımı belaya sokacak’ demiş

Vatan Şaşmaz'la birçok organizasyonda birlikte çalışan Nedim Delibaş, dün akşam katıldığı televizyon programında önemli açıklamalara bulundu.

Delibaş, "Sanıyorum 2015'ten önce bununla bir gönül birlikteliği vardı. Evlendikten sonra Vatan'ı sürekli rahatsız ediyordu. Bir gün sert bir telefon görüşmesi yaptı. Vatan nedir dedim, 'Ağabey sorma bu kadın benim başımı belaya sokacak' dedi. Bu kadın Vatan'ı rahatsız ediyordu." açıklamasında bulundu.

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