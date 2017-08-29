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"'ü tanısak paket yapardık"

Giriş Tarihi: 29.8.2017 10:46 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 11:02
Adil Öksüz'ü tanısak paket yapardık

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının, FETÖ'nün sözde 'hava kuvvetleri imamı' ’ü 17-18 Temmuz günü saat 20.00-21.00 civarında Hannover Steintor merkezindeki Karadeniz Lokantası’nda gördüklerini söylemesiyle, aylardır yeri tespit edilemeyen Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı.

Öksüz'ün görüldüğü Karadeniz Lokantasının sahiplerinden Cengiz Kurtoğlu, konuştu. Almanya'nın terör örgütü üyelerine sahip çıkmasına tepki gösteren Kurtoğlu, "Biz FETÖ veya başka terör örgütü üyelerine yemek vermiyoruz. O gün burada olduğunu bilseydik gereğini yapardık. Eğer o zaman 'ün bizim lokantamıza geldiğini görseydik ya da bilseydik onu paket yapar Türkiye'ye gönderirdik" dedi.

İSTİHBARATTAN BİRİ GELDİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, lokantada güvenlik kameralarının olduğunu ifade eden Kurtoğlu, "Bizim güvenlik kameralarımız iki hafta kayıt alabiliyor. Bizde haberden sonra öğrenince çok geç olmuştu. Görüntüler silinmişti" diye konuştu. Kurtoğlu ayrıca, haberden sonra lokantalarına Alman istihbaratından bir kişinin geldiğini belirtti.

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"Adil Öksüz'ü tanısak paket yapardık"
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