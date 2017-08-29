Başsavcı'yı şehit etmişti... O hain yakalandı

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barış Mahallesi'nin Bulutpınarı kırsal kesiminde PKK'lı bir grup terörist olduğunu tespit etti. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1'i yaralı, 3 terörist de yakalandı. Teröristlerin cesetleri Nurhak Devlet Hastanesi morguna konulurken, yaralı terörist ise hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

VALİLİK: 2'Sİ ÖLÜ, 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Kahramanmaraş Valiliği, bu sabah Nurhak İlçesi'nde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK arasındaki çatışmayla ilgili açıklama yaptı. PKK'lı 2 teröristin öldürüldüğü, 1'i yaralı, 3 teröristin de yakalandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığımızca 29 Ağustos 2017 tarihinde yürütülen operasyonel faaliyetler kapsamında Nurhak ilçemiz kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 terörist ölü, 1 terörist yaralı ve 2 terörist sağ olarak silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle, teröristle mücadelemiz kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir."

YARALI TERÖRİST, OVACIK BAŞSAVCISINI ŞEHİT ETMİŞ



Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçesi'nde, 2 teröristin öldürüldüğü çatışmada yaralı olarak ele geçirilen 'Azad Cüngüş' kod adlı Gürbüz Topçu'nun, Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden PKK'lı olduğu belirlendi. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede; 2'si ölü, 1'i yaralı ve 2'si de sağ olarak ele geçirilen teröristlerden yaralı olarak yakalanan 'Azad Cüngüş' kod adlı terörist Gürbüz Topçu'nun, Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde 19 Eylül 2012 tarihinde Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'a silahlı düzenleyip şehit ettiği saptandı. Hastanede tedavisi süren teröristin, taburcu olduktan sonra sorguya alınacağı belirtildi.

Şehit savcının eşi Cihan Uzun: 5 yıldır bu günü bekliyorduk

TUNCELİ'nin Ovacık İlçesi Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden teröristin yakalandığını öğrenen eşi Cihan Uzun, "Bir nebze olsun kalbim soğudu, bir nebze olsun içim rahatladı. 5 yıldır biz bu günü bekliyorduk. 5 yılım bayram etmeden yasla geçti. Bundan sonra benim bayramım şimdi başladı" dedi.



Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda yaralanan teröristlerden birinin 19 Eylül 2012 tarihinde Tunceli'nin Ovacık İlçesi Başsavcısı 34 yaşındaki Murat Uzun'u lojman binası girişinde silahlı saldırıda şehit eden 'Azad Cüngüş' kod adlı terörist olduğunun belirlenmesi, şehit savcının Samsun'da yaşayan eşi 38 yaşındaki Cihan Uzun ile çocukları 10 yaşındaki Emir Kaan ve 5 yaşındaki Hakan Taner'i sevince boğdu. Eşini şehit eden teröristin yakalandığı haberini telefonla öğrendiğini belirten Samsun'da İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan hemşire Cihan Uzun şunları söyledi:



"Haberi öğrendiğimde çok sevindik ve duygulandım. Bir nebze olsun kalbim soğudu, bir nebze olsun içim rahatladı. 5 yıldır biz bu günü bekliyorduk. 5 yılım bayram etmeden yasla geçti. Bundan sonra benim bayramım şimdi başladı. Eşim şehit olduğunda dönemin devlet büyükleri bana 'Eşinin kanı yerde kalmayacak, faili meçhul olmayacak' dediler. Bugün verilen bu söz tutulmuş oldu. Devletimiz eşimin katilini buldu ve getirdi. Ben hiç bir zaman ümidimi kesmedim. Devletime güvendim. İnşallah konuşur itiraf eder, olay tam olarak ortaya çıkar. Nereden destek bularak bunu yaptı, bağlantıları ne, kimler yaptırdı hepsi ortaya çıkar."



"OĞLUM EMİR KAAN BENİ TESELLİ ETTİ"



Haberi öğrenen çocuklarının da çok mutlu olduğunu kaydeden Cihan Uzun sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben öğrendiğimde ağlamaya başladım. Oğlum Emir Kaan yanıma geldi. Ona anlattığımda beni teselli etmeye başladı. 'Babamın arkadaşları babamın katilini yakaladılar anne ağlama. Ona en ağır cezayı verecekler. Ağlama anne şimdi sevinelim' dedi. Çok şaşırdım. Evlatlarımın bu kadar her şeyin farkında olduklarını, bu kadar her şeyi içlerinde yaşadıklarını bilmiyordum. Onlar da her şeyin farkındalar. Bu günün ne kadar önemli bir gün olduğunu biliyorlar."