BM'den trajik Myanmar açıklaması

Bangladeş'in onlarca yıldır Myanmar'dan gelen mültecilere ev sahipliği yaptığını söyleyen BM Genel Sekreteri Guterres, yetkililerden Rohingya'daki şiddetten kaçan çoğu yaralı kadın ve çocuğun Bangladeş'te emniyette bulunmalarına izin vermeye devam etmesini talep etti.

BM GEREKLİ DESTEĞİ VERMEYE HAZIR!

Guterres, insani yardım kuruluşlarının yardım ve korunmaya ihtiyaç duyan topluluklara özgürce erişim imkanı sağlanmasını talep ettiğini ve BM'nin bu konuda hem Myanmar hem de Bangladeş için gerekli tüm desteği sağlamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.



Dujarric ayrıca, Guterres'in BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan'ın (Rakhine Devlet Danışma Komisyonu Başkanı) Arakan raporunda bulunan önerileri desteklediğini ve Myanmar hükümetinin bu önerileri etkili bir şekilde uygulamaya çağırdığını da sözlerine ekledi.