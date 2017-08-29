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'den trajik açıklaması

Giriş Tarihi: 29.8.2017 11:39 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 11:40
BM'den trajik Myanmar açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antnio Guterres, 'ın Rakhine eyaletindeki güvenlik operasyonları sırasında sivillerin öldürülmesinden üzüntü duyduklarını söyledi. Guterres, Maynmar hükümetinin ihtiyaç duyan kişilere güvenlik ve yardım sağlama sorumluluğunu tekrarladı. 'nin 3 bin Müslüman'ın katledilmesinden sonra sadece 'üzüntülüyüz' açıklaması tepkilere neden oldu.

'in onlarca yıldır 'dan gelen lere ev sahipliği yaptığını söyleyen Genel Sekreteri Guterres, yetkililerden Rohingya'daki şiddetten kaçan çoğu yaralı kadın ve çocuğun Bangladeş'te emniyette bulunmalarına izin vermeye devam etmesini talep etti.

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Guterres, kuruluşlarının yardım ve korunmaya ihtiyaç duyan topluluklara özgürce erişim imkanı sağlanmasını talep ettiğini ve BM'nin bu konuda hem Myanmar hem de Bangladeş için gerekli tüm desteği sağlamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Dujarric ayrıca, Guterres'in BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan'ın (Rakhine Devlet Danışma Komisyonu Başkanı) Arakan raporunda bulunan önerileri desteklediğini ve Myanmar hükümetinin bu önerileri etkili bir şekilde uygulamaya çağırdığını da sözlerine ekledi.

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BM'den trajik Myanmar açıklaması
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