Bombalar için ByLock’tan uyarıldık

Balıkesir Bigadiç'te Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock
kullanıcılarına yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan Ayşe K.'nin ifadesine başvuruldu. Ayşe K. ifadesinde ByLock'u telefonuna İstanbul'daki bir örgüt ablasının yüklediğini belirtti.
ANAFEN'DE İŞE YERLEŞTİRİLDİ
Ayşe K. ifadesinde şunları söyledi: İstanbul'da bir bayan beni Çamlıca'da bir yurda yönlendirdi. Bu yurtta bir bayanla yaptığım görüşme sonucunda Çamlıca'daki Anafen
okulunda muhasebeci olarak işe başladım. Yurtta görüştüğüm bayan beni bir hafta sonra yine davet etti ve bana ByLock yüklemem gerektiğini söylediler. Beni bir derneğe götürdüler. Orada telefonuma bir örgüt ablası tarafından ByLock yüklediler. ByLock programından bana programı yükleyen şahıs tarafından hükümet aleyhinde, cemaatin lehinde mesajlar geliyordu. ByLock programında bana her şey düzelecek diye haberler geliyordu. Fakat ben bunu darbe girişimi iması olarak düşünmemiştim. Bana ByLock üzerinden yolculuğa çıkmayın, kalabalık yerlere gitmeyin diye mesajlar geliyordu. Bu mesajlardan sonra 2016'daki büyük olaylar veya patlama
lar oldu.
MÜDÜR İSYAN ETMİŞTİ
Daha önce de terör örgütü PKK ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün işbirliği içerisinde olduklarına dair çok sayıda delile ulaşılmıştı. PKK terör örgütünün hücre evlerine yönelik baskınlarda FETÖ elebaşısı Gülen'in kitapları ele geçirilmişti. Şanlıurfa Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı da FETÖ ve PKK'nın işbirliğine dikkat çekmişti. Pınarbaşı şunları söylemişti: 2014'ün Eylül ayında Şanlıurfa İstihbarat Şube Müdür Vekili Mustafa Balcılar'ın istihbari bilgileri benden gizlediğini fark ettim. Açığa aldık bir ay cezaevinde kaldı. 15 Temmuz sonrasında kırmızı ByLock çıktı. Bana bilgi vermiyor, askeri birliklere bildiriyordu. FETÖ ile PKK Doğu ve Güneydoğu'da şehit cenazesinde darbe olmadan bir sene önce kol kola girdi ve ihanet sarmalını genişletti. Hendekleri ilk açmak istedikleri yer Suruç'tu. Peki bunu nasıl önledik. FETÖ'cü polis memuru, şube müdürü ve müdür yardımcılarına görev vermedim.