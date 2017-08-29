Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Myanmar mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevinin 3. yılında, Oğuz Haksever'in sunumunu yaptığı özel yayında soruları yanıtladı.

Erdoğan Myanmardaki Arakan'da Müslümanlara yapılan katliamla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ARAKAN'DA 3 GÜNDE 2 İLA 3 BİN ARASI MÜSLÜMAN KATLEDİLDİ!

Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamaları:

Maalesef dünya Myanmar'a, diyebilirim ki kör ve sağır. Duymuyor ve görmüyor. Bu son Bangladeş olayı ise çok daha acınası bir olay. Gelen rakamlar maalesef 3 bin civarında insanın bu şekilde mağdur edildiği, hatta ölmesine neden olan bazı adımların atıldığı istikametinde. Tabii bu konuyla ilgili biz bunu ağır, şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Yine onun takibini de ilgili uluslararası kurumlar vasıtasıyla başta BM olmak üzere dile getireceğiz.