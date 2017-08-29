FETÖ'den stratejik alçaklık

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün ASELSAN'daki 'Pensilvanya Grubu' olarak adlandırılan 6 üyesi hakkında hazırladığı iddianamede, çarpıcı tespitlere yer verildi. İddianamede Bağımsız Türkiye Konsepti'nde' stratejik öneme sahip 'Milli Tank, Gemi, Uçak, Helikopter, İHA, Uzun Menzilli Füze Savunma Sistemleri, Silah v.b.' gibi yerli projelerin büyüklüğü ve sayısının artması, Türkiye'nin bölgedeki caydırıcı gücünü artırdığına dikkat çekildi.



Türkiye'nin dışa bağımlılıktan kurtarılması adına yapılan bu büyük atılımların, küresel güçleri ve onların uzantılarından biri olan FETÖ›yü rahatsız ettiği vurgulandı. Küresel güçler ve onların istihbarat servislerinin, FETÖ'yü kontrol ederek Türkiye'ye karşı kullandığı, bu kapsamda savunma sanayinin de örgüt tarafından hedef alındığı da iddianamede yer aldı. Terör örgütünün, 2005 yılında ASELSAN'da oluşturduğu özel birim, kurumdaki gelişmeler, hizmet alımı yapılan tedarikçi firmaların durumu, yürütülen projeler hakkında bilgi topladı. Bu bilgiler özel bir şifreleme programı ile kayıt altına alındı.



BİLGİ SIZDIRDILAR



FETÖ, diğer kurumlarda olduğu gibi ASELSAN'da da mahrem bir yapılanmaya gitti. Buna göre, her birim kendi içerisinde hücresel bir yapılanmaya sahip oldu. Bir örgüt mensubu en fazla bir üst sorumlusunu ve bir altındaki FETÖ üyesini tanıyor. Bu şekilde örgüt adına faaliyet gösteren sorumlu düzeydeki isimlerin deşifre olması engellendi. Bazı FETÖ üyelerine ait bilgisayarlarda ve e-posta eklerinde, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesi'ne aykırı olarak 'Hizmete Özel' gizlilik dereceli projeleri içeren dosyalar bulundu. Bu deliller, ASELSAN tarafından yürütülen bazı projelerin örgüt üyeleri tarafından dışarıya sızdırıldığını ortaya çıkardı.



TOPLAM 94 SANIK VAR



Terör örgütünün ASELSAN'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada hala görevde olan veya daha önce çeşitli nedenlerle ayrılan toplam 94 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 41 kişi tutuklandı 42'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İkisinin önceden tutuklanarak cezaevine konulduğu, 9'unun da firarda olduğu öğrenildi. Bugüne kadar 34 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 58 kişi hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.



ŞÜPHELİ ÖLÜMLERDE ÖRGÜT PARMAĞI



ASELSAN daha önce de mühendislerinin şüpheli ölümleriyle gündeme gelmişti. Uzak mesafeli silâhlar, F-16 ve Millî Tank çalışmaları yapan üç mühendis Hüseyin Başbilen, Ali Ünsel Ünal ve Evrim Yançeken'in birbirine yakın tarihli ölümleri Türkiye kamuoyunda uzun tartışmaları da beraberinde getirmişti. Başbilen evden işine gitmek üzere çıktıktan 3 gün sonra otomobilinde ölü bulundu. Ünal ise başından tek kurşunla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Ünal'ın ölümünden dokuz gün sonra da Evrim Yançeken 6. kattan düşerek yaşamını yitirdi. 2005'te ASELSAN'da çalışmaya başlayan ve 2 yıl Uçak Komuta Kontrol Merkezi'nde görev yapan Burhaneddin Volkan'ın Bando Okullar Komutanlığı'ndaki nöbetçi subay odasında silahla intihar ettiği açıklandı. Esrarengiz ölümler bu isimlerle sınırlı kalmadı. Mühendis Hasan Öksüz de şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan Erdem Uğur'un ise doğalgazı açarak intihar ettiği ileri sürülmüştü. Kurum personelinden Zafer Oluk da askeri birlikte elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Mühendislerinin şüpheli ölümünde FETÖ'nün parmağı olduğu ortaya çıkmıştı.

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