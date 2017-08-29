FETÖ'nün Lojistik Destek Merkezini işgali davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgal edilmesine ilişkin 7'si tutuklu 28 askerin yargılandığı davaya, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı müdahil oldu.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen beşinci duruşmaya, tutuklu sanıklar Yavuz Selim Dayı, eski binbaşı Özgür Araz, eski yüzbaşılar Muhammed Hayrettin Şahin ve Levent Güngör, eski üsteğmen Ayhan Bağdat, eski uzman çavuşlar Mehmet Türkmen Seyhan ile Fatih Alkan katıldı.

Başbakanlık, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM, Milli Savunma Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının avukatlarının da geldiği duruşmada, 3 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişimi gecesi Lojistik Merkezinin önündeki olaylara ilişkin 5 kişi tanık olarak dinlenildi, sanık avukatları tutuklu müvekkillerinin tahliyesini istedi.

TBMM, Milli Savunma Bakanlığı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın avukatları da davaya katılma taleplerini sunarak, beyanda bulunmak için süre talep etti. Yine duruşmada katılan sıfatıyla yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başbakanlık avukatları da beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, ara kararında, TBMM, Milli Savunma Bakanlığı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın davaya katılma talebini kabul etti. Davaya müdahil olanlara beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme, tahliye taleplerini de reddetti.

Mahkeme, güvenlik ve sanıkların bulunduğu cezaevine yakın olması nedeniyle duruşmanın 9 Ekim'de Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binada yapılmasını kararlaştırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgaline katılan 7'si tutuklu 28 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve ''cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl altı aydan 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'ni, 6. Motorlu Piyade Alayı'nda görev yapan subay, uzman çavuş ve erler ile bu unsurları komuta etmek için Kara Harp Akademilerinden görevlendirilen subayların işgal girişiminde bulunduğu belirtilen iddianamede, Lojistik Destek Merkezi'ne giden sanıkların vatandaşlar tarafından zorla binadan çıkarıldıkları ifade ediliyor.

İddianamede, sanıkların merkezi ele geçirerek darbe girişimi sonrası 10 bin kişinin 3 öğün yemek ihtiyacını karşılamayı hedefledikleri anlatılıyor. Hasdal Kışlası'nın yakınındaki Arıcılar Camisi'nden okunan selanın kışla içerisinden de duyulması üzerine, ana darbe iddianamesinin şüphelilerinden Albay Nebi Gazneli'nin, Albay Müslüm Kaya'ya "Halkı galeyana getiriyor, imamın sesini kesmemiz lazım." dediği ifade edilen iddianamede, camiye giden askerlerin vatandaşlara dipçikle vurduğu, kalabalığın artması üzerine kışlaya dönmek zorunda kaldığı kaydediliyor.