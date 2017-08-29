İsviçre'de büyük FETÖ ihaneti! 480 kişi...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün asıl merkezi İsviçre mi? Türkiye'de nefes alacak yer bulamayan ve bütün inlerine tek tek girilen FETÖ'nün 120 bin Türk vatandaşının yaşadığı İsviçre'de giderek güçlendiği ortaya çıktı. İsviçre'de de birçok ülkede olduğu gibi faaliyetlerine eğitim alanında başlayan örgütün zamanla medya, ekonomi ve diyalog dernekleriyle çeşitli alanlara yayıldığı ortaya öğrenildi.

EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİ PKK İLE İTTİFAK YAPAN BASEL MİLLETVEKİLLERİ

Örgütün İsviçre'deki Türkiye karşıtı tüm operasyonlarından en büyük destekçisi ise PKK ile ittifak yapıp, bölücü örgütün avukatlığına soyunan Basel milletvekilleri Sibel Arslan ve Mustafa Atıcı…

Medya ve siyaset dünyasında Türkiye düşmanlığı için her fırsatı değerlendiren FETÖ, mali olarak desteklediği İsviçre basınından TAGES ANZEIGER ve BLICK gibi yayın organları aracılığıyla Türkiye karşıtı karalama kampanyaları ve algı operasyonlarını sürdürüyor.

ÖRGÜTÜN MEDYA VE DİYALOG GRUBUNUN BAŞINDAKİ İSİM FETÖ İMAMI CEBRAİL TERLEMEZ

Bu operasyonda öne çıkan, FETÖ`nün medya ve diyalog grubu denilen organizasyonun başındaki isim ise FETÖ imamı Cebrail Terlemez. Cebrail Terlemez aynı zamanda, örgütün İsviçre siyaseti ve bürokrasisinde önemli görevler üstlendiği DIALOG INSTITUT'ün başındaki isim. İnternet adresinde, söz konusu kurumun HİZMET BEWEGUNG (hizmet hareketi) partnerleri arasında gösteriliyor.

FETÖ'CÜ HAİN CEBRAİL TERLEMEZ TÜRKİYE DÜŞMANI BLICK'İN YÖNETİCİSİ İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Sabah gazetesi, Cebrail Terlemez'i daha önce İsviçre'de yasayan Türk vatandaşlarını alenen tehdit eden manşetlerle gündeme gelen Blick gazetesi yöneticisi Christian Dorer ile bir etkinlikte ayni karede görüntüleyerek dünyaya duyurmuştu.

(FETÖ'NÜN İSVİÇRE İMAMI İSMET MACİT)

15 TEMMUZ SONRASI ÖRGÜT MİLİTANLARI İSVİÇRE'DE TOPLANDI

Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'den firar eden Fetullahçı Terör Örgütü militanlarının önemli bir kısmı İsviçre'de toplandığı biliniyor. FETÖ'nün İsviçre imamlığını İsmet Macit yürütürken Ali Fırat, Hasan Irmak gibi isimler ise örgütün mali işlerini idare ediyor. Semih Akalın ve Durali Yılmaz ise Türkiye'den firar eden FETÖ'cülerin İsviçre'de yerleşmesinde önemli görevler yürütüyorlar.

ÖRGÜTÜN İSVİÇRE YAPILANMASINDA SON ZAMANLARDA ÖNE ÇIKARILAN İKİ İSME DİKKAT: BEKİR BEKİRİ ve GÖKHAN KARABAŞ

Çok sayıda FETÖ'cü ismin örgütten ayrılması nedeniyle, İsviçre'deki FETÖ yapılanmasının değiştiği biliniyor. Yeni örgütt yapısına baktığımızda ise şu isimlerin öne çıktığı dikkat çekiyor: Gökhan Karabaş, Sait Yılmaz, Murat Uygur, İsmail Kurban, Fatih Servet, Mehmet Söylemez, Hakan Türkoğlu…

408 ÖNEMLİ İSİM İLTİCA TALEBİNDE BULUNDU

Öte yandan diplomatik pasaporta sahip çok sayıda FETÖ'cü ismin ülkeden iltica talebinde bulunduğu öğrenildi. İsviçre hükümeti, Türkiye'de geçen yıl Temmuz ayında yaşanan darbe girişimi sonrası aralarında diplomatların da olduğu 408 Türk vatandaşının iltica talebinde bulunduğunu duyurdu. İltica talebinde bulunanlar isimler arasında eski Bern Büyükelçi Vekili Volkan Karagöz de var.

YUNANİSTAN'DA BULUŞUYORLAR

Bu arada Dışişleri Bakanlığı söz konusu FETÖ'cü isimlerin aile ve yakınlarından Türkiye'ye giriş çıkış yapanların olabileceğini duyurmuştu. İsviçre'de bulunan örgüt üyelerinin Türkiye`den gelenlerle buluşmak için Yunanistan'da bir buluşma noktası oluşturdukları da istihbarat raporların gecen bilgiler arasında.

FETÖ'CÜLER TÜRK AİLELERİ TEHDİT EDİYORLAR

Bu arada çok sayıda Türk ailenin artık çocuklarını örgütün dershanelerine göndermek istememesi üzerine iki dershanelerini kapatmak zorunda kalan örgüt, aileleri anlaşmamız var göndermek zorundasınız aksi takdirde sizi icraya vereceğiz diye tehdit ediyor.

KİLİT İSİMLERDEN BİRİ MAKEDONYA KÖKENLİ FETÖ'CÜ BEKİR BEKİRİ

FETÖ'nün neredeyse bitme noktasında gelmesiyle birlikte örgüte ait ticari kuruluşların birçoğunun da el değiştirdiği öğrenildi. Son dönemde birçok işyerinin bu nedenle Bekir Bekiri ve Ebu Bekir Kaya isimli şahısların üzerine yapıldığı gelen diğer bilgiler arasında. Örgüte ait altın ticareti yapan kuruluşlar ise şimdilik FETÖ'nün İsviçre yapılanması için can damarı olma özelliğini sürdürüyor.

İŞTE O DERSHANELERİN İSİMLERİ

STIFTUNG LERNFORUM, FOKUS grup çatısı altında EKOL, ELITE, SÄNTIS gibi dershanelerin tamamı örgüte ait. Vakfın Başkanı gösterilen şahıs Makedonya kökenli FETÖ'cü Bekir Bekiri.