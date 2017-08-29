Millet 15 Temmuz’da nerede duruyorsa aynı yerde…





HAŞMET BABAOĞLU'NUN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BÖLÜMLER

Bir ilimizin gençlik kolları yöneticilerinden dinledim.

Geçenlerde CHP'lilerin saldırısına uğramışlar.

Şikâyetçi olmuşlar ve iş karakola kadar uzanmış.

Partinin o ilde kalburüstü bir yığın hukukçusu var.

Hiçbiri yerinden, evinden, ofisinden kalkıp çocuklara yardıma gelmemiş.

Karakolun bir sokak ötesindeki evinde oturan hukukçu vekil ise "şikâyetçi olduğunuza göre sorun çıkmaz, bana ihtiyacınız yok, halledersiniz" demiş.

Bu münferit bir olay mı, diye sordum.

"Hayır, durum epeydir böyle!" dediler.

Buyrun bakalım...

Nedir bu?

Metal mi, mental mi, ne tür bir yorgunluk?

Yoksa ikisi birden mi?

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