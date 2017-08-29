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Müsteşarlığı tabelasına “Cumhurbaşkanlığı” ifadesi eklendi!

İHA

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Giriş Tarihi: 29.8.2017 21:30 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 21:36
MİT Müsteşarlığı tabelasına “Cumhurbaşkanlığı” ifadesi eklendi!

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan () Müsteşarlığı binasının tabelasındaki “Başbakanlık” ifadesinin yerine “Cumhurbaşkanlığı” yazıldı.

OHAL kapsamında yayımlanan yeni kanun hükmünde kararname ile () Cumhurbaşkanına bağlandı.

Buna göre, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başbakana" ibaresi "Cumhurbaşkanına" şeklinde değiştirildi. Bu madde ile Başbakana bağlı olarak kurulan MİT, Cumhurbaşkanına bağlandı.



Kararname doğrultusunda MİT binasındaki fiziki değişiklikler de gerçekleştirilmeye başlandı. Ankara Yenimahalle'de bulunan MİT Müsteşarlığı binasının tabelası "T.C. MİT Müsteşarlığı" olarak değiştirildi.

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MİT Müsteşarlığı tabelasına “Cumhurbaşkanlığı” ifadesi eklendi!
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