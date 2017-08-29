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Son dakika: Adana'da terör operasyonu

Giriş Tarihi: 29.8.2017 08:10
Son dakika: Adana'da terör operasyonu

Son dakika haberi.. Adana'da hesaplarından ve bazı aşırı sol örgütlerin propagandasını yapan ve örgütlerle bağlantısı olduğu öne sürülen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

hesaplarında ve diğer aşırı sol örgütlerin propagandasını yapıp, örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişilerin adreslerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Asayiş ve ekiplerinin desteğiyle çok sayıda eve baskın yapan TEM ekipleri, 8 kişiyi gözaltına alırken,yaptıkları aramalarda şahıslara ait olduğu belirlenen 7 telefona el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Son dakika: Adana'da terör operasyonu
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