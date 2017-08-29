Son dakika: Vatan Şaşmaz cinayetindeki eldivenin sırrı ortaya çıktı

Conrad Otel'in 1130 numaralı odasında yaşanan olay, polis tutanağına şöyle yansıdı: "Müntehir (intihar eden) ile maktul 2009 yılında birliktelik yaşarlar, aralarında anlaşmazlık çıkar ve ayrılırlar. Ancak müntehire şahıs maktule platonik aşk duyar, bunu takıntı haline getirir. Müntehire, tanık şahıs olan yeğenine sürekli maktulü çok sevdiğini, kendisiyle evlenmek istediğini söyler. Zaman zaman intihar etmek istediğini beyan eder. 2011 yılında 'Xanax' içerek intihar teşebbüsünde bulunur. Müntehire yaklaşık 1,5 aydır otelde kalmaktadır. 27.08.2017 günü müntehire, yeğeni olan Dora isimli şahsı eşiyle birlikte otele davet eder. Saat 12.30 sıraları tanık Dora ve eşi otele gelir, müntehire onlarla otelde kafede oturur. Bir süre sonra müntehire Alkol alır.