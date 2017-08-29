Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'den 'nin ne !

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 29.8.2017 18:57 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 19:08
Türkiye'den Kuzey Kore'nin füze denemesine kınama!

Dışişleri Bakanlığı, 'nin son balistik ni kınadı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 29 Ağustos'ta gerçekleştirdiği balistik füze fırlatımı en güçlü şekilde kınandı.

KDHC'nin, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını açıkça ihlal ederek ve uluslararası yükümlülüklerini göz ardı ederek, sorumsuz tutumunu sürdürdüğü belirtilen açıklamada, füzenin komşu bir ülkenin üzerinden seyrettiği rotanın, KDHC'nin benimsediği pervasız ve kışkırtıcı davranışların yeni bir örneğini teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklama, "KDHC, bölgesel, küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden balistik füze fırlatımlarına ve diğer faaliyetlerine son vermeli, ilgili BMGK kararlarına uymalıdır." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'den Kuzey Kore'nin füze denemesine kınama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz