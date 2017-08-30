‘95 yıl önce olduğu gibi aynı kararlılıktayız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı:
Türkiye tıpkı 95 yıl önce olduğu gibi, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tehditleri, saldırıları ve sabotaj girişimlerini bertaraf etme konusunda aynı kararlılığını muhafaza ediyor. FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD gibi eli kanlı terör örgütlerine karşı hukuk, adalet ve demokrasiden taviz vermeden sürdürdüğümüz amansız mücadele, bu konudaki hassasiyetimizin en bariz örneğidir. Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de bekasına yönelen tehditleri kaynağında etkisiz hale getirmeye devam edecektir.
Türk milletinin 1919'da Samsun
'da Gazi Mustafa Kemal
'in liderliğinde başlattığı istiklal mücadelesi, tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere taşınmıştır. 30 Ağustos Zaferi
, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Sonuçları itibariyle tarihe yön vermiş, emperyalistlere karşı istiklal savaşı yürüten birçok mazlum halka umut kaynağı olmuştur.
Bu zorlu süreçte en büyük güç kaynağımız, "Tek millet
, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet" ilkeleri etrafında bütünleşen milletimizin birlik ve beraberliği ile dost ülkelerin desteğidir. Milletimiz, 15 Temmuz'da sergilediği destansı direnişle, "Ya İstiklal Ya Ölüm" tercihiyle başbaşa bırakıldığında neleri göze alabileceğini göstermiştir.
Ülkesine, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkma iradesini de ortaya koymuştur. Çanakkale'yi geçilmez kılan, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan, 15 Temmuz'da tüm ülke sathında ayağa kalkan bu iradeyle ülkemiz, her türlü zorluğun üstesinden gelecek güçtedir.