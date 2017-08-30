Askeri bando tekbirle uğurladı

Şırnak'ta 11 Ağustos'ta çatışmada yaralanan Uzman Onbaşı Muhammed Meriç, önceki gün tedavi gördüğü Ankara'da şehit oldu. Meriç için dün Ahmet Hami Akseki Camisi'nde düzenlenen törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Savunma Bakanı
Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın yanı sıra çok sayıda siyasi katıldı. Cenaze namazının ardından Şehit Meriç'in Türk bayrağına sarılı tabutunu babası, TBMM Başkanı Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İçişleri Bakanı Soylu, Milli Savunma Bakanı Canikli omuzladı. Törende bir ilk de yaşandı. Askeri bando, Frederich Chopin'in cenaze marşı yerine Itri'nin 'Tekbir' adlı eserini çaldı. Öte yandan Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları, şehidin ailesine taziye ziyaretinde de bulundu. Kuran-ı Kerim okunması ve duaların ardından konuşan Akar, "Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir" dedi. ANKARA