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"Bakalım ortaya çıkacak mı?"

Giriş Tarihi: 30.8.2017 10:27 Güncelleme Tarihi: 30.8.2017 10:28

bugünkü yazısında iki gün önce tutuklanan, eski MİT’çi ve FETÖ’nün karakutusu Enver Altaylı’nın kirli ilişkilerini kaleme aldı. Salih Tuna, FETÖ’nün Türkiye imamı Mustfa Özcan’ın en yakın arkadaşı olan Enver Altaylı’nın mahkemelerde konuşması durumunda FETÖ’nün birçok karanlık ilişkilerinin de gözler önüne serileceğinin altını da çizdi

İŞTE SALİH TUNA'NIN BUGÜNKÜ ÇARPICI YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

FETÖ'yle ilişkisi nedeniyle tutuklanan Enver Altaylı üzerine anlaşılan daha çok konuşulacak.
Bu da gayet doğal.
Nihayetinde, Türkiye'nin yakın tarihinin "kara kutusu" mesabesindeki bir adamdan bahsediyoruz...
Talat Aydemir kalkışmasına katıldığından dolayı 'dan "atılan" Enver Altaylı'nın "MİTkariyeri" Ruzi Nazar sayesinde başladı.
Demek ki...
MİT'te kariyer yapmanın en kestirme yolu CIA'dan "iyi hal kâğıdı" almaktı.
Zira, Ruzi Nazar, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli bir CIA ajanıydı.
MİT mi?
CIA'nın Türkiye masası gibi çalışıyordu.

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FETÖ'yü CIA ile tanıştıran isim Enver Altaylı tutuklandı

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"Bakalım ortaya çıkacak mı?"
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