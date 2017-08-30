"Bakalım ortaya çıkacak mı?"

İŞTE SALİH TUNA'NIN BUGÜNKÜ ÇARPICI YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

FETÖ'yle ilişkisi nedeniyle tutuklanan Enver Altaylı üzerine anlaşılan daha çok konuşulacak.

Bu da gayet doğal.

Nihayetinde, Türkiye'nin yakın tarihinin "kara kutusu" mesabesindeki bir adamdan bahsediyoruz...

Talat Aydemir kalkışmasına katıldığından dolayı TSK'dan "atılan" Enver Altaylı'nın "MİTkariyeri" Ruzi Nazar sayesinde başladı.

Demek ki...

MİT'te kariyer yapmanın en kestirme yolu CIA'dan "iyi hal kâğıdı" almaktı.

Zira, Ruzi Nazar, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli bir CIA ajanıydı.

MİT mi?

CIA'nın Türkiye masası gibi çalışıyordu.

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