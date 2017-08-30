Büyük Zafer'in 95. yıl dönümü için devlet erkanı Anıtkabir'de

Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Resmi törenlerin ikinci adresi ise Beştepe olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'nin imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Aziz Atatürk, Büyük Zafer'in 95. yıl dönümünü bir kez daha iftiharla kutluyoruz. Bu tarihi zaferi Malazgirt'ten günümüze uzanan zorlu mücadele zincirinin bir halkası olarak görüyoruz. Hedefimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak olarak belirlemiştir. Türkiye yoluna devam etmektedir. 15 Temmuz'daki destansı direniş, kararlılığını ortaya koymuştur. Sizin, aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu vatana canımız pahasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ruhunuz şad olsun.

Resmi törenlerin ikinci adresi ise, Beştepe olacak. Öte yandan Anıtkabir'e çıkan yollarda güvenlik önleminin alındığı da görüldü.