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Hedef:

ERKAM ÇOBAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 30.8.2017
Hedef: İdlib
Fırat Kalkanı Harekâtı'nın ikinci adımı için düğmeye basıyor. Yeni harekât 13-15 Eylül tarihleri arasında çatışmasızlık bölgelerinin ele alınacağı görüşmelerinin akabinde 'deki çatışmasızlık bölgelerinden Türkiye'nin kontrolüne bırakılan 'den başlayacak.
Geçtiğimiz günlerde Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın katılımıyla gerçekleşen toplantıda belirlendiği öğrenilen o yol haritasına göre Türkiye, İdlib operasyonu için ve ile ortak hareket edecek. ABD'nin İdlib'deki Tahrir Eş-Şam'ı bahane ederek burayı PKK-PYD'ye vermeye yönelik gayretlerini boşa çıkarmayı amaçlayan plana göre Türkiye, Astana görüşmelerinden sonra harekete geçecek. Askeri plana göre, Rusya, Suriye'deki hava sahasını açacak. Türkiye, Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) aldığı görüntüler doğrultusunda hava operasyonu düzenleyerek, tespit ettiği mevzileri imha edecek. Rusya ile İran güneyden, Türkiye kuzeyden kara desteği verecek. Türkiye, İran ve Rusya bölgede ortak istihbarat çalışması yürütecek.
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Hedef: İdlib
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