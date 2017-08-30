Hedef: İdlib

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın ikinci adımı için Türkiye
düğmeye basıyor. Yeni harekât 13-15 Eylül tarihleri arasında çatışmasızlık bölgelerinin ele alınacağı Astana
görüşmelerinin akabinde Suriye
'deki çatışmasızlık bölgelerinden Türkiye'nin kontrolüne bırakılan İdlib
'den başlayacak.
Geçtiğimiz günlerde Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın katılımıyla gerçekleşen toplantıda belirlendiği öğrenilen o yol haritasına göre Türkiye, İdlib operasyonu için İran
ve Rusya
ile ortak hareket edecek. ABD'nin İdlib'deki Tahrir Eş-Şam'ı bahane ederek burayı PKK-PYD'ye vermeye yönelik gayretlerini boşa çıkarmayı amaçlayan plana göre Türkiye, Astana görüşmelerinden sonra harekete geçecek. Askeri plana göre, Rusya, Suriye'deki hava sahasını açacak. Türkiye, Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) aldığı görüntüler doğrultusunda hava operasyonu düzenleyerek, tespit ettiği mevzileri imha edecek. Rusya ile İran güneyden, Türkiye kuzeyden kara desteği verecek. Türkiye, İran ve Rusya bölgede ortak istihbarat çalışması yürütecek.