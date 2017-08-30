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İşte 'nün sömürüsü taktikleri...

Giriş Tarihi: 30.8.2017
İşte FETÖ'nün kurban sömürüsü taktikleri...

'nün parası ve kurban bahanesiyle toplarken uyguladığı sömürü taktikleri "Mahrem İmamlar Davası" dosyasındaki, örgüt mensuplarının birbirleri ile yazışmalarına yansıdı. Önümüzdeki haftalarda başlayacak olan davanın dosyasındaki belgelere göre terör örgütü mensupları, kurban, zekât, altın ve diğer yollarla himmet toplamak için ayrı ayrı taktikler geliştirdi.

'HİZMETE VERDİM DEMESİNLER'
Sanıklardan birinin "Taahhüt" başlıklı e-mailinde şu önerilerde bulunuluyor:
" için para veren insanın maddi ve manevi kazandığı şeyler anlatılmalı. Ayet, hadis, sahabi efendilerimizden üstadımız döneminden ve HE ("Hoca efendi" denilen 'in kısaltması) ve dönemimizden örnekler verilmeli.
Kurbanlarınız yurtdışında kesiliyor açıklaması yeterli değilse rahatlatıcı bir şeyler söylenebilir. Kurban verdiğimiz yerler bildirilmeli.
Kurban parasını alırken 'Bana vekalet verdin, ben de vekaleti kurbanı kesene, senin adına bıçağı çalana vekaleti veriyorum' denmeli.
Kurban parası toplama işi tedbirli bir şekilde yapılmalı. Hizmete verdim dememeliler, 'Maddi durumum yok, kesmedim' demeliler."

HİMMET İÇİN ÖNCE GÖRSELLER
"Muhasebe notları" başlıklı yazışmada ise kurban ve diğer lerin toplanması konusunda şu taktikler öneriliyor:
"Himmet döneminde, aşk ve şevk verici hadiseler paylaşılmalı.
Himmet öncesinde görseller izlettirilmeli ve teşekkür edilmeli.
Himmet taahhütleri teke tek görüşülerek alınmalı. Kurban paralarının iki taksitte bitirilmesi istenmeli. Altın toplama konusunda takside girmeyelim."
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İşte FETÖ'nün kurban sömürüsü taktikleri...
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