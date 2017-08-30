İşte FETÖ'nün kurban sömürüsü taktikleri...

'HİZMETE VERDİM DEMESİNLER'
Sanıklardan birinin "Taahhüt" başlıklı e-mailinde şu önerilerde bulunuluyor:
"Kurban
için para veren insanın maddi ve manevi kazandığı şeyler anlatılmalı. Ayet, hadis, sahabi efendilerimizden üstadımız döneminden ve HE ("Hoca efendi" denilen Gülen
'in kısaltması) ve dönemimizden örnekler verilmeli.
Kurbanlarınız yurtdışında kesiliyor açıklaması yeterli değilse rahatlatıcı bir şeyler söylenebilir. Kurban verdiğimiz yerler bildirilmeli.
Kurban parasını alırken 'Bana vekalet verdin, ben de vekaleti kurbanı kesene, senin adına bıçağı çalana vekaleti veriyorum' denmeli.
Kurban parası toplama işi tedbirli bir şekilde yapılmalı. Hizmete verdim dememeliler, 'Maddi durumum yok, kesmedim' demeliler."
HİMMET İÇİN ÖNCE GÖRSELLER
"Muhasebe notları" başlıklı yazışmada ise kurban ve diğer himmet
lerin toplanması konusunda şu taktikler öneriliyor:
"Himmet döneminde, aşk ve şevk verici hadiseler paylaşılmalı.
Himmet öncesinde görseller izlettirilmeli ve teşekkür edilmeli.
Himmet taahhütleri teke tek görüşülerek alınmalı. Kurban paralarının iki taksitte bitirilmesi istenmeli. Altın toplama konusunda takside girmeyelim."