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: 'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İHA

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Giriş Tarihi: 30.8.2017 07:41 Güncelleme Tarihi: 30.8.2017 07:42
Son dakika: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

gelişmesi... Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı... Zafer Haftasının 95. yıl dönümü nedeniyle 'da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Peki İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı ve alternatif güzergahlar hangileri?

'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 95. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 07.00 ile 14.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Trafiğin kapalı olduğunu gören sürücüler, polisleri tarafından uyarılarak alternatif yollara yönlendirildi.

Trafiğe Kapatılacak Güzergâhlar:

- Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler,
- D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi,
- 10. Yıl caddesinden Vatan Caddesi girişi,
- Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi,
- Oğuzhan caddesinden Vatan Caddesi girişi,
- Sofular caddesinden Vatan Caddesi girişi,
- Halıcılar caddesinden Vatan Caddesi girişi,
- Akdeniz caddesinden Vatan Caddesi girişi,
- Akşemsettin caddesinden Vatan Caddesi girişi.

Alternatif Güzergâhlar:

- Millet Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi.

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Son dakika: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
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