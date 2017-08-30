Son dakika: İstanbul'da büyük terör operasyonu!

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: 'da büyük terör u!

DHA

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Giriş Tarihi: 30.8.2017 08:03 Güncelleme Tarihi: 30.8.2017 08:06

haberi... Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü 'a yönelik dün akşam 22.00 sıralarında 2 ilçede düzenledi.

TEM ekipleri çatışma bölgeleriyle bağlantılı olan ve daha önce çatışma bölgelerinde bulunduklarını tespit ettiği 6 yabancı uyruklu teröristi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri şüphelilerin eylem hazırlığı içinde olduklarını ileri sürdü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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