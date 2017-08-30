‘Ülkemizi parçalamak isteyenler çaresiz kaldı’

Başbakan Binali Yıldırım
, 30 Ağustos Zafer Bayramı
dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları söyledi: "Ülkemizi parçalamak isteyenler milletimizin izzetli direnişi karşısında çaresiz kalmışlardır. Herkes emin olsun ki, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast etmek isteyen güçler, devletimizi bütün azamet ve kudretiyle daima karşılarında bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni darbe teşebbüsleriyle, terörle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır."