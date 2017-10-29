Çavuşoğlu'ndan Barzani açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Umman'ın başkenti Maskat'ta açıklamalarda bulundu.

BARZANİ AKIL HOCALARINI DİNLEDİ

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin görev süresini uzatmama kararı hakkında, "Barzani, seçim yasasını meclise getirmeyerek hata yaptı. Yapılan referandum da büyük bir hataydı. Yaptığı referandumda Kürt kardeşlerimizi birleştireceğini sandı fakat yapamadı. Orada bir çok Kürt partisi bu referanduma karşıydı. Fakat Barzani akıl hocalarını dinledi. Kendi geleceği ile ilgili kararı kendi verir" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, 1 Kasım'da sona erecek olan başkanlık süresinin uzatılmasını kabul etmediği bildirilmişti.

HER İKİ SEÇİM DE 8 AY ERTELENMİŞTİ

Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barzani'nin 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddederek, yarın oturum yapılacak IKBY Parlamentosuna konuyla ilgili mektup gönderdiğini belirtmişti.

Barzani'nin, 7 Haziran tarihinde bazı siyasi partilerle bir araya geldiği toplantı sonrası hem milletvekili hem de başkanlık seçimlerinin 1 Kasım tarihinde yapılmasına karar verilmiş, ancak IKBY Parlamentosu, geçen hafta yaptığı oturumda oy çokluğuyla her iki seçimi de 8 ay erteleme kararı almıştı.