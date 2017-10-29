Diyarbakır'da 1 ton 661 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği, Kulp ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 26 Ekim'de başlatılan, 'Bayrak-65 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca Operasyonu'nun dün saat 23.00'te sona erdiğini açıkladı. DHA'nın aktardığına göre; Açıklamada, operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı 2 doğal mağara ile 4 sığınağın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Operasyon tamamlandı: PKK’ya ağır darbe







Açıklamada, şöyle denildi:

"Silvan İlçesi Demirkuyu Köyü ve Dağcılar Köyü Üçdirek Mezrası mülki sınırları içerisinde, 4 ayrı sığınak içerisine gizlenmiş ve toprağa gömülü vaziyette tespit edilen Jelikan bidonlar içerisinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği, 1 adet Bixi makinalı tüfek, 19 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği şarjörü, 150 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği fişeği, 85 adet Bixi makinalı tüfek fişeği, 6 adet Doçka fişeği, 8 adet anti tank roketatar başlığı, 10 adet roketatar sevk fişeği, 6 adet fünye, 5 kilogramlık patlayıcı madde karışımı, 6 ayrı mayın/El yapımı patlayıcı düzeneği, 12 adet devre düzenekli pil bloğu, 15 adet kitap, 4 adet boş not defteri, 7 adet 50 ve 100´lük Bixi mayonu, 605 metre elektrik kablosu, 200 metre tel kablo, 2 adet tüp, 1 adet aydınlatma mühimmatı, 21 çift spor ayakkabı, 1 adet portatif çadır ile çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince roketatar başlıkları, sevk fişekleri, fünye, mayın/el yapımı patlayıcı yapımında kullanılanlar ile yiyecek ve giyim maddeleri Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bölgede imha edilmiş, silah ve mühimmat muhafaza altına alınmıştır."

17 MİLYON TL DEĞERİNDE 1 TON 661 KİLO ESRAR

Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasında, narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında ise, Lice ilçesi Tepe Köyü ve Kocaköy ilçesi Şaklat Köyü mülki sınırları içerisindeki 5 ayrı konut ve eklentilerinde gerçekleştirilen adli ve temas arama faaliyetleri sonucunda ise, 1.129 kg kubar ve 432 kg toz olmak üzere, piyasa değeri 17.770.000 TL olan toplam 1661 kiko esrar maddesi ele geçirildiği ve söz konusu olayla ilgili 1 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.