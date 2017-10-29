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Hainlerin bağrına albayrağı diktiler

Giriş Tarihi: 29.10.2017
Hainlerin bağrına albayrağı diktiler

, Hakkâri ’dan Irak’ın 3 kilometre içlerine girip, ’na bayrak dikti. Kritik operasyonla teröristlerin Türkiye’ye sızma hattı ’nin kontrolüne girmiş oldu

, 16 Ekim'den bu yana süren Zap operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyinde, Türkiye girişi için kullandığı ve bölgesinde kontrolü sağladığı dağın zirvesine de Türk bayrağı diktiği öğrenidildi. ilçe kırsalının karşısında Irak'ın Dahuk kentine bağlı olan bölge, Türkiye sınırının sıfır noktasında bulunuyor. Terör örgütünün Türkiye'ye sızma alanı olarak kullandığı bölgeye yönelik operasyonlar kapsamında, F-16'lar dün bölgedeki terör hedeflerini vurdu. bölgeye indirilerek alan kontrolü sağlandı. Sınır hattından 2.6 kilometre iç kesimlere kadar ilerleyen ordu unsurları, buradaki alanlara Türk bayrağı dikti. Operasyon süresince 55 teröristin öldürüldüğü öğrenilirken, Türkiye'nin, 2008'de yapılan Güneş Operasyonu'ndan sonra ilk kez Kuzey Irak'ta benzer bir operasyon düzenlediği bildirildi. Bölgedeki operasyon 16 Ekim'den bu yana sürüyordu.
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Hainlerin bağrına albayrağı diktiler
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