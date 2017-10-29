İhanet şebekesinde liderlik krizi

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Son olarak, Gülen'in sırtına masaj yaptırırken, dili dışarıdayken çekilerek servis edilen kareler örgüt içi savaşın adeta resmi.Gülen'i aşağılayan ve bunadığı izlenimi yaratmaya çalışan 15 adet fotoğrafı yayan adres de ilgi çekici.

Zira fotoğraflar, Gülen sonrasının favorisi gösterilen Şerif Ali Tekalan isimli sahte bir hesaptan paylaşıldı.

Tekalan eski Fatih Üniversitesi rektörüydü.

Evet, Gülen hayattayken Tekalan'ın ya da diğer muhalif isimlerden Mustafa Özcan'ın pek bir şansı olmadığı ortada.

Ne var ki FETÖ içi muhalefetin haraketlenmesi, Gülen'in sağlık durumuna dair ellerini güçlendirecek "gelişmeler" olduğunun da göstergesi.

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