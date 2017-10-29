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Son Dakika: 'de operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

AA

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Giriş Tarihi: 29.10.2017 09:47 Güncelleme Tarihi: 29.10.2017 09:47
Son Dakika: İzmir'de DEAŞ operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

'de terör örgütü 'a yönelik düzenlenen son dakika operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması kapsamında, kentte terör örgütü adına faaliyetleri olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Menemen ilçesinde eş zamanlı düzenlendikleri operasyonda 10 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital verilere incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen zanlılardan 2'sinin kadın olduğu, şüpheli bir kişinin ise Suriye vatandaşı olduğu bildirildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda ise terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Suriye uyruklu 5 kişi yakalanmıştı.

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Son Dakika: İzmir'de DEAŞ operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı
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