Terör örgütü DEAŞ'a son 2 günde büyük darbe

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi düzenlediği operasyonlarla terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe vurdu.

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 8 ilde dün ve bugün yürütülen operasyonlarda, aralarında yabancı uyruklu örgüt üyeleri ve terör örgütünün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 143 şüpheli yakalandı, çok sayıda tabanca, av tüfeği, mühimmat, örgütsel döküman ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.

DEAŞ'IN İKİ HÜCRE EVİ ÇÖKERTİLDİ

İstanbul'da polis, Arnavutköy ve Esenyurt'ta terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığı iki "hücre evi"ni çökertti.

Arnavutköy ve Esenyurt'ta yangın çıkan iki ayrı evde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede, bomba yapımında kullanılan kimyasal madde, metal bilye, çivi, vida, uzaktan kumanda, motor, elektronik devre, kablo ve pil gibi çeşitli malzemeler bulundu.

Bu kapsamda, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince "hücre evini" çökertmek ve teröristleri yakalamak için koordineli yapılan çalışmalarda, söz konusu adreslerde ikamet ettikleri belirlenen kişilere ait bir araç ve motosikletin Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin açık otoparkında olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, biri yaralı 4 DEAŞ'lı teröristi dün saat 16.00 sularında gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Böylece ekipler, örgütün iki "hücre evi"ni de çökertmiş oldu.

CUMHURİYET BAYRAMI'NA YÖNELİK EYLEM HAZIRLIĞINDA OLAN KİŞİLER YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 55 yabancı uyruklu şüpheliden 49'u başkentte düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüphelilerden bazılarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine yönelik eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edildi.

ÜST DÜZEY SORUMLULAR DA VAR

Bursa'da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 7 ilçede 15 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 2'si Azerbaycanlı ve 28'i Suriyeli olmak üzere 39 kişiyi gözaltına aldı.

Erzurum'da terör örgütü DEAŞ'ın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında örgütün üs düzey sorumlularının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik son iki günde düzenlenen operasyonlarda 6'sı Suriyeli, 2'si kadın 15 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda da Suriye uyruklu DEAŞ üyesi 5 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Çankırı'da gerçekleştirilen operasyonda 4 Iraklı, Eskişehir'de düzenlenen operasyonda da 4'ü Iraklı, biri Tataristanlı 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltındaki tüm zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.