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’ciler Barzani gibi açıkta kaldı!

Giriş Tarihi: 30.10.2017 17:05 Güncelleme Tarihi: 30.10.2017 17:26
Barzani’ciler Barzani gibi açıkta kaldı!

’ye rağmen bağımsız Kürdistan devleti kurma hayalleri kuran ’nin rüyaları sona erdi. Sadece Türkiye’yi değil kendi halkını da karşısına alan Barzani büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Türkiye’yi bağımsız Kürdistan macerasına sokmaya çalışan köşe yazarlarından hala bir ses yok. “Bağımsız Kürdistan kuruldu, siz hala uyuyorsunuz” yazıları yazan Hürriyet yazarı ve benzerlerine Aktuel.com.tr yazarı Taha Dağlı’dan cevap geldi.

BARZANİ'YE ALKIŞ TUTANLARA

'ın kuzeyinde yasa dışı referandum olurken düne kadar hakaret ettikleri 'yi alkışladılar.
Kerkük operasyonu yapılınca da "Barzani gitti, geldi, sanki daha mı iyi oldu" diye ahkam kestiler.

-İran ilişkileri 2010'da zirvedeyken bunlar en büyük İran düşmanıydı.
Sonra Suriye iç savaşı çıktı, üstüne Ruhani geldi, Türkiye-İran bazı konularda ihtilafa düşünce, bunlar bir anda acem uşağı kesildi.

ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI GÖZLERİNİ KÖR ETTİ

İran meselesine o kadar 'cü bir derinlikle girdiler ki Halkbank mevzuunda da Obama-İran safında yer aldılar.
Şimdi Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta İran'la bir takım işbirlikleri söz konusu diye 180 derece dönüp Barzani takıntısıyla "Irak, İran'a kaldı, eyvah" diyorlar.

Irak, 2003'teki ABD işgaliyle İran'ın kontrolüne girmişti zaten.
Son Kerkük operasyonu da Barzani'nin elinden alınan topraklar falan değildir.
Zaten Irak'a bağlı olan bir yerdir.

TÜRKİYE CEVABINI VERDİ

Irak askeri 2014 Haziran'ın da Musul'dan çekildiği gibi Kerkük'ten de çekilince Kerkük, peşmergeye kalmıştı.
Ve Kerkük'te Barzani'den çok Talabani'nin hükmü vardı, dolayısıyla İran zaten 2014-2017 arası da Kerkük'te etkindi.

Dün Irak, Başika konusunda Türkiye'ye posta koymaya kalkınca Türkiye cevabını vermişti.
Barzani'yle düne kadar da aramız iyiydi.

BÖYLE BARZANİ GİBİ AÇIKTA KALIRSINIZ!

Ama bugün Barzani yanlış yaptı, İbadi bizim istikametimizde.
Türkiye devleti ne İrancıdır ne Irakcı ne de Barzanici.
Türkiye bir devlettir, hele ki sınırımızda, hele ki ulusal güvenlik konularında, duygusal davranmamayı politika haline getirmiştir.
Ama bir İrancı bir tam tersi takılıp, kendilerine gazeteci diyenler var ya, eğer gazeteciyseniz sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığından, 'o nerede duruyorsa karşısına geçeyim' ilkesiyle hareket ediyorsanız, baltayı daha çok taşa vurup, Barzani gibi açıkta kalırsınız.

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Barzani’ciler Barzani gibi açıkta kaldı!
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