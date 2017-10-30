Baykal'ın doktorundan kritik açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Deniz Bey'in sağlık durumu olumlu yönde gelişmeye devam ediyor. Hep söylüyoruz bu süreç oldukça uzun, haftalar, hatta aylar alabilir. Çünkü beyin iyileşmesi, yavaş seyreden bir iyileşme sürecidir." dedi.

Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Baykal'ın reanimasyon ünitesinde yoğun bakım altında olduğunu hatırlatan İbiş, yaşam bulgularının iyi olduğunu ve önemli herhangi bir anormalliğin olmadığını söyledi.

Deniz Baykal'ın beyin ödemi ve koma tablosunun önemli ölçüde azalmakla birlikte uyku halinin devam ettiğini bildiren Erkan İbiş, şunları kaydetti:

"Uyanık olduğu dönemlerde söylenenleri anlıyor, tepki veriyor, el, kol ve bacak hareketleri önceki günlere nazaran daha da güçlü. Dün yapılan tomografi ve MR görüntülerinde bulgular daha olumlu. Ödemin daha da çözüldüğü gözlemlendi. Deniz Bey'in sağlık durumu olumlu yönde gelişmeye devam ediyor. Hep söylüyoruz, bu süreç oldukça uzun, haftalar, hatta aylar alabilir. Çünkü beyin iyileşmesi, yavaş seyreden bir iyileşme sürecidir. Bu bağlamda da çok sabırlı olmamız gerekiyor. Zaman içerisinde gelişmeleri gözlemlememiz gerekiyor."

KOMADAN ÇIKIŞ TARİHİNİ VERMEK MÜMKÜN DEĞİL

İbiş, Baykal'ın komadan çıkış süreciyle ilgili öngörülen bir tarih olup olmadığının sorulması üzerine, "Bu tarih, beyinin tepkisi ve beyindeki ödemin çözülmesiyle doğrudan ilişkili. Bu süreç konusunda kesin bir tarih vermek mümkün değil. Onu bekleyip görmek gerekiyor." yanıtını verdi.

Kalıcı bir hasarın beklenip beklenmediği sorusunu ise Prof. Dr. İbiş, şöyle yanıtladı:

"Beyin ödemi çözülme sürecinde bir dalgalanma gösterebiliyor. Şu anda aldığımız nörolojik bulguların tümüyle doğru olduğunu söyleyemeyiz. Beyin ödemi sebebiyle bu bulgular baskılanmış olabilir. Ancak sözel uyarılar olduğu zaman, bir örnek vereyim, '2'yi gösterir misiniz' dediğimiz zaman parmağıyla 2 hareketini yapabiliyor. Ancak ilerleyen süreçte kesin nörolojik bulguları söyleyebileceğiz."