CHP yine nefret dilini kullandı

CHP Sözcüsü'nden Cumhurbaşkanı'na çirkin hakaretler!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı nefret dili kullanarak hakaret etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada yasal yollara başvurulacağının altı çizildi. CHP Sözcüsü'nün yaptığı siyaset değil millete hakaret olarak nitelendirildi.

"KILIÇDAROĞLU VE CHP'SİNİN AMACI TOPLUMU KUTUPLAŞTIRMAK"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Tezcan'ın skandal konuşmasına sert tepki göstererek, Uzunca bir zamandan beri ifade ettiğimiz gibi Kılıçdaroğlu CHP'sinin görevi bu. Türkiye'ye karşı operasyon yapan bu güçlerin aparatlarından biri FETÖ ise siyasi aparatı CHP. Üzülerek söylüyorum ki bunlar Esed'e diktatör demezler ama milletin adamı olarak anılan Türkiye'de her iki kişiden birinin oyunu alan Recep Tayyip Erdoğan'a bunu söylerken onun diktatör olmadığını onlarda biliyor. Kılıçdaroğlu ve CHP'sinin amacı toplumu kutuplaştırmak. dedi

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"Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin görevi zaten bu"

"SEVİYESİZ BİR MUHALEFET"

CHP sözcüsü Tezcan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak hakaretlerine bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Muş A haber'e yaptığı açıklamada; Bülent Tezcan tıpkı genel başkanı Kılıçdaroğlu gibi siyasi seviyesizliğini ortaya koymuş. CHP sözcüsü milletin gündeminde zerre kadar yeri yok. CHP'nin tek amacı polemik oluşturarak Türkiye'ye zaman kaybettirmek ve parti içi karışıklıklarını bastırmaya çalışmak. Türkiye'de demokrasinin kurum ve kuralları işlemektedir. Temel hak ve hürriyetlerden sonuna kadar istifade edilmektedir. Eğer Türkiye'de diktatörlük olsaydı Bülent Tezcan bu söylemleri dile getiremezdi. Türkiye faşist bir diktatör yoktur ama çapsız bir ana muhalefet mevcuttur, seviyesiz bir muhalefet. dedi

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"Seviyesiz bir muhalefet"