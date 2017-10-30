Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'ye sorgusu! Hazar Ergüçlü kimdir?

Giriş Tarihi: 30.10.2017 09:49
Hazar Ergüçlü'ye PKK sorgusu! Hazar Ergüçlü kimdir?

Kuzey ve Güney dizisindeki rolüyle geniş kitlelere ulaşan , 'nde ifade verdi. Hazar Ergüçlü, propagandası yapan bir kısa filmi hesabından paylaştığı için savcılığa ifade verdi. Hazar Ergüçlü kimdir?

Kıbrıs doğumlu ; savcılığa ifade verdikten sonra kullanıcılar tarafından ismi en çok merak edilen kişilerin başında geliyor. Hazar Ergüçlü 'nın kısa filmini mi paylaştı? Hazar Ergüçlü kimdir?

Oyuncu Hazar Ergüçlü PKK belgeselini da yayımlayarak örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle savcı karşısına çıktı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul 'ne gelen oyuncu, "Bana sosyal medyadan çok fazla kısa film geliyor. Ben de paylaşıyorum. Söz konusu film bir takipçimden geldi. Açıp bakmadım. Bir takipçimin uyarısı üzerine de sildim" dedi. Savcılık da soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.
Hazar Ergüçlü kimdir?

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

1 Ocak 1992 senesinde dünyaya gelen Hazar Ergüçlü sinema ve dizi oyuncusu olarak mesleğini sürdürmektedir. Hazar Ergüçlü aslen Kıbrıslı'dır.
İlk profesyonel oyunculuk kariyerine Gölgeler ve Suretler adlı sinema ile atan oyuncu Hazar Ergüçlü 2011 yılında itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide Simay Canay karakteri ile ünlenmiştir.

Daha sonra Medcezir dizisinde ise Eylül karakterini oynayan Hazar Ergüçlü; Yüksek Sosyete dizisi oyuncu kadrosunda yer almıştır.

Hazar Ergüçlü'nün oynadığı sinema filmleri; Gölgeler ve Suretler, Açlığa Doymak ve Benim Dünyam.

Hazar Ergüçlü nün oynadığı dizi filmler; Analar ve Anneler, Medcezir, Kuzey Güney ve Yüksek Sosyete.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazar Ergüçlü'ye PKK sorgusu! Hazar Ergüçlü kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz